Roxy Müzik Günleri'nin 25. Yılında Üç Hürel'e Saygı Ödülü

(İSTANBUL) - Roxy Müzik Günleri, 25. yılında Saygı Ödülü'nü Üç Hürel'e veriyor. Grubun unutulmaz şarkıları yeni kuşak yorumlarla sahnede yeniden hayat bulacak.

25. Roxy Müzik Günleri, çeyrek asırlık yolculuğunu özel bir saygı gecesiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. İstanbul'un köklü müzik etkinliklerinden biri haline gelen organizasyon, bu yılın Saygı Ödülü'nü Türk müziğinin kült topluluklarından Üç Hürel'e değer gördü.

Türk müziğinde Anadolu rock ve saykodelik tınıları bir araya getiren Üç Hürel, 1970'li yıllarda özgün tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Feridun Hürel, Onur Hürel ve Haldun Hürel kardeşlerden oluşan grup, yerli motifleri modern düzenlemelerle buluşturarak dönemin müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edindi.

Grubun "Sevenler Ağlarmış", "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş", "Gurbet", "Kara Yazı", "Ölümle Yaşam Arasında" ve "Yara" gibi şarkıları yıllar içinde klasikleşerek kuşaklar boyunca dinlenmeye devam etti. Özellikle sözlerinde taşıdığı melankoli ve güçlü melodik yapısıyla dikkat çeken Üç Hürel, Türkiye'de özgün müzik üretiminin önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.

Uzun yıllardır genç müzisyenlere sahne açan ve Türkiye müzik sahnesine yeni isimler kazandıran Roxy Müzik Günleri, 25. yılında geçmiş ile bugünü bir araya getiren özel bir programla izleyici karşısına çıkacak.

Gecede, Üç Hürel'in hafızalara kazınan şarkıları, grubun mirasını yeni kuşaklara taşıyan performanslarla yeniden yorumlanacak. Saygı gecesinde sahne alacak isimler arasında, grubun müzikal mirasını aile içinden sürdüren Ceren Hürel ile 24. Roxy Müzik Günleri birincisi Deliler grubu yer alıyor.

Roxy Müzik Günleri, 25 yıllık tarihinde alternatif müzik sahnesine kazandırdığı isimler ve sunduğu üretim alanıyla dikkat çekerken, bu yılki programıyla yalnızca bir ödül töreni olmanın ötesine geçiyor. Etkinlik, bir yandan Türkiye müzik tarihinin önemli bir mirasını selamlarken, diğer yandan genç müzisyenlerle kurduğu bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Geçmişin izlerini bugünün sesiyle buluşturan bu özel gece, izleyicilere hem duygusal hem de unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA