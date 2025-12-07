Haberler

"Ben Rosa Luxemburg" Oyunu Köyceğiz'de Sanatseverlerle Buluştu

Ankara Ekin Tiyatro'nun 'Ben Rosa Luxemburg' oyunu, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Oyuncu Özlem Kalkan'ın sahneye koyduğu tek kişilik gösteri, Rosa'nın yaşam mücadelesini ve sosyalizm konusundaki tutkusunu izleyicilere aktardı. Katılımcılar, Rosa'nın ideallerine atfen coşkulu bir şekilde sloganlarla oyuna destek verdi.

(MUĞLA) - Ankara Ekin Tiyatro'nun Rosa Luxemburg'un yaşam mücadelesini anlatan "Ben Rosa Luxemburg" oyunu, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Eğitim Sen'in organizasyonuyla ilçede sahnelenen tek kişilik oyunu sendika üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri ilgiyle takip etti.

Oyuncu Özlem Kalkan'ın sahnede hayat verdiği Rosa Luxemburg'un "boyun eğmez iradesi", yaşama bağlılığı, insanlara, hayvanlara ve doğaya duyduğu sevgi ile sosyalizm mücadelesine olan tutkusunun aktarımı izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Rosa'nın emperyalist savaşa karşı çıkışını yansıtan "Savaş istemiyoruz" sözleri ile "Bütün ülkelerin işçileri birleşin" çağrısı salonda coşku yarattı.

Gösterinin ardından Eğitim Sen temsilcisi Engin Ertaş sahneye çıkarak oyuncuya çiçek takdim etti.

Ertaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Rosa'yı bu coşkulu kalabalıkla buluşturabilmiş olmaktan çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Dünya yüzünde hiçbir şey köksüz değildir, geçmişsiz değildir. Bizler de değiliz. Biz uluslararası emekçi ve işçi sınıfının bir parçasıyız ve Rosa Luxemburg bizim devrimci önderlerimizden biri. Savaşa, sömürüye, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı mücadele eden önderlerimizden birisi. Bugün o kadar güzel canlandırıldı ki burada hepimiz heyecanlandık, coşkuyla dolduk."

Ertaş, başta Rosa Luxemburg olmak üzere emekçi sınıfının tüm önderlerinin mücadelede yaşatılacağını vurgularken, oyunu hazırlayan Ankara Ekin Tiyatro Grubu'na ve oyuncu Özlem Kalkan'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sanatseverler sahneye davet edilerek Kalkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar, Rosa'nın sözlerine atıfla  "Vardık, varız, var olacağız" sloganını attı.

Polonyalı Marksist, filozof ve savaş karşıtı aktivist Rosa Luxemburg'un yaşamını konu alan tek kişilik oyun; kadın hakları, sosyal adalet ve eşitlik gibi temaları işliyor. Ankara Ekin Tiyatro'nun yorumuyla Rosa'nın kırılma noktaları, dostlukları, hayalleri ve mücadelesi sahneye taşınırken, oyun Köyceğiz'de büyük beğeni topladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
