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Roman Vatandaşlara Yönelik Çalışmalar Değerlendirildi

Roman Vatandaşlara Yönelik Çalışmalar Değerlendirildi
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Sinop'ta gerçekleştirilen toplantıda, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Roman vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini artırmaya yönelik çalışmalar tartışıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında, Roman vatandaşlara yönelik Sinop'ta yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Sinop Roman İl Koordinatörü Sezen Boyacı ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, gençlik hizmetleri, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar gibi kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması ve sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Özarslan, Roman vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini, ilgili ve görevli kurumların çalışmalarının dört ay raporlamayla takip edileceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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