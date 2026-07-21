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Adalet Bakanlığı: "Rojin Kabaiş'in kıyafetleri üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır"

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Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada, kıyafetlerinden biyolojik örnekler alınarak DNA analizi yapıldığını, Van Jandarma Kriminal ve Adli Tıp Kurumu'nda incelendiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Rojin Kabaiş'in kıyafetleri üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı' yönünde iddialara yer verildiği belirtilerek, Kabaiş'in kıyafetleri üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerini yapıldığını açıkladı. Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin raporun düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında ve Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenen kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizlerinin yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, DNA analizlerinin neticesinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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