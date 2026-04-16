Nizamettin Kabaiş: Gülistan Doku'nun Dosyası Aydınlandı Sıra Rojin Kabaiş'e Geldi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının şüpheli ölümüyle ilgili dosyanın karartıldığını iddia ederek, Van Üniversitesi yönetimini suçladı. Gülistan Doku dosyasıyla benzerlikler olduğunu belirten Baba Kabaiş, adaletin sağlanmasını talep etti.

Haber: İshak KARA

(VAN) - 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarının birbirine benzediğini belirtti ve "Rojin Kabaiş'in dosyası aynı şekilde Gülistan Doku dosyası gibi örtbas etmeye çalışılıyor. Van Üniversitesinin rektörü delilleri karartıyor. Öğrencileri susturdu. Kamera kayıtlarını sildiler." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim 2024'te Van Gölü Molla Kasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Kabaiş'in dosyasına ilişkin süreç devam ediyor.

2020 yılında kaybolan ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen bulunamayan Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 kişinin gözaltına alınması sonrası Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'ten açıklama geldi. Baba Kabaiş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gülistan Doku Tunceli Üniversitesi'nde okuyordu. 6 yıldır dosyası karanlıktaydı. Ama 6 yıldan sonra dosya aydınlandı. Şu anda valinin oğlu dahil 13 kişi gözaltında. Rojin Kabaiş'ın dosyası da bu dosyaya benziyor. Rojin Kabaiş'in dosyası aynı şekilde Gülistan Doku dosyası gibi örtbas etmeye çalışılıyor. Van Üniversitesinin rektörü delilleri karartıyor. Öğrencileri susturdu. Kamera kayıtlarını sildiler."

"Adalet Bakanı'na teşekkür ederim"

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl delilleri gizlediler, sakladılar. Ama nasıl o açığa çıktıysa Allah'ın izniyle Rojin'in dosyası da aydınlanacak. Katil de bulunacak. En ağır ceza neyse onlara versinler. Adalet Bakanı'na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun tarihi kelimeleri vardı. 'Ucu nereye dokunursa dokunursa dokunursun, bu olayın çözülmesini istiyoruz.' dedi. Genç kızlarımıza karışmasınlar, kadınlar ölmesin. Çok mağdur aileler var. Böyle bunun benzerinde olaylar çok oluyor. Hemen örtbas ediyorlar, 'intihar etmiş, kaza olmuş, kalp krizi geçirmiş, balkondan düşmüş' diyerek bu şekilde dosyaları kapatmaya çalışıyorlar.

"Benim çocuğumun ölüm sebebi de üniversitedir"

Ama ben bu dosyanın peşini bırakmayacağım. Benim çocuğuma ne oldu? Benim çocuğumun ölüm sebebi de üniversitedir. Çünkü ben çocuğumu onlara emanet ettim, 3 gün sonra ortadan yok oldu. Cinayet olduğu belli. Katillerin izi var ama tutuklu yok. 2 erkek DNA'sı tespit edilmiş, boğazına zarar vermişler. Avukatlar sorular soruyorlar ama cevap alamıyorlar. Gülistan Doku'nun dosyası aydınlandı, sıra Rojin Kabaiş'e geldi."

Kaynak: ANKA
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi

Metroda dehşet anları kamerada
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Hesaplara erişilemiyor
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu