Rock Müziğin Efsane İsmi Alice Cooper İstanbul'a Geliyor

(İSTANBUL) - Rock müziğin ikonik isimlerinden Alice Cooper, 13 Haziran'da İstanbul'da sahneye çıkacak. Neo Events organizasyonuyla Lifepark'ta gerçekleşecek konser, yaz sezonunun öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Yarım asrı aşan kariyeri boyunca müziğin yanı sıra sahne diliyle de rock kültürünü dönüştüren Alice Cooper, İstanbul konserinde hem klasikleşmiş şarkılarını hem de son dönem albümlerinden parçaları seslendirecek. "School's Out", "Poison", "No More Mr. Nice Guy" ve "I'm Eighteen" gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, son albümleri "Detroit Stories" ve "Road" ile güncel üretimini de sahneye taşıyor.

Cooper'ın performansları, yalnızca bir konser olmanın ötesine geçerek müzikle tiyatral anlatıyı buluşturan bir sahne dili kuruyor. Bu yönüyle sanatçının İstanbul'daki performansı, rock müziğin yıllar içindeki dönüşümünü sahnede görünür kılan bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Hollywood Vampires projesi kapsamında İstanbul'da sahne alan Cooper, bu kez solo performansıyla yeniden kente dönüyor. Sanatçının sahneye taşıdığı repertuvar, nostaljiye yaslanmakla kalmayan, bugünün rock dinleyicisiyle de bağ kuran bir çizgi izliyor.

13 Haziran Cumartesi günü Lifepark'ta gerçekleşecek etkinlikte kapılar 17.00'de açılacak. İki konuk sanatçının ardından Alice Cooper saat 21.00'de sahneye çıkacak. İstanbul'daki bu konser, bir yandan rock tarihinin önemli bir ismini ağırlarken, diğer yandan canlı müziğin kentteki yerini ve erişimini yeniden gündeme getiren bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

