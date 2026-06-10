Rizeli'nin güğümden çeşmesi ilgi çekiyor

Rize'nin İkizdere ilçesi Cimil Vadisi'ndeki bir çeşmenin Rizeli'nin pratik zekası ile şekil bulması herkesi hayran bıraktı.

Pratik zekası ile sürekli gündeme gelen Rizeliler bu kez çeşmeye yaptıkları kolaylıkla zekalarına hayran bıraktı. Akan içme suyuna çeşme yapmak isteyen Rizeli vatandaş, kendi kafasında bir motif kurdu ve uyguladı. Suyun aktığı yere musluk koymak yerine bakır güğüm koyan Rizeli suyun akışını güğümden vererek ilginç bir görüntüye imza attı.

Bölgede yaşayan Şeyma Şan isimli vatandaş ise çeşmenin güzelliğine dikkat çekmek için bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. Şan'ın Rize ağzı ile anlattığı çeşmenin görüntüsü sosyal medyada oldukça ilgi gördü. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı