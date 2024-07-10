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Rizeli Fatih Yakıcı, havada kız arkadaşına evlenme teklif etti

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Rize'nin Ardeşen ilçesinden müzik öğretmeni Fatih Yakıcı, kız arkadaşı Tutku Güner'e paraşüt ile havada evlenme teklif etti. Çift, Uzungöl'de yamaç paraşütü yaparken Yakıcı, kız arkadaşına romantik bir şekilde evlenme teklif etti ve teklif kabul edildi.

Rizeli Fatih Yakıcı, kız arkadaşı Tutku Güner'e paraşüt ile havada evlenme teklif etti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinden müzik öğretmeni Fatih Yakıcı, İngilizce öğretmeni olan kız arkadaşı Tutku Güner ile birlikte Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e geldi. Çift, Uzungöl'de yamaç paraşütü yapmak istedi. Yakıcı, paraşütle havada oldukları sırada telsizle, "Tutkucum, puslu bir camda ardında gördüğüm siyahın üstündeki kırmızı güller diye başladı 5 senelik hikaye. Bugün 5 senelik hikayenin nasıl devam edeceğine karar vereceğimiz gün. Ben her sabah güneşin doğuşunu senin yüzünde görmek istiyorum. Benimle evlenir misin?" diyerek kız arkadaşına evlenme teklif edi. Güner, heyecanla "Evet. Seni seviyorum" diyerek evlilik teklifini kabul etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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