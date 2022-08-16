Rize yerel: Rizeli Yurttaş Tarihi Serendere Sahip Çıktı

Rize haber... Rize’nin tarihi ve kültürel dokusunu oluşturan en önemli eserlerden biri olan ahşap serendere (yöresel adıyla nalya) Rizeli Osman Erdoğan sahip çıktı. Erdoğan, âtıl haldeki serenderi satın aldı ve kendi arazisine taşıdı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin tarihi ve kültürel dokusunu oluşturan en önemli eserlerden biri olan ahşap serendere (yöresel adıyla nalya) Rizeli Osman Erdoğan sahip çıktı. Erdoğan, atıl haldeki serenderi satın aldı ve kendi arazisine taşıdı.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve atıl durumda olan serenderi yaklaşık 30 bin lira ödeyerek satın alan Osman Erdoğan, eski serenderi vinç aracılığıyla kamyona yükletti ve Güneysu'ya bağlı Ortaköy'ün Doğantepe mevkiindeki kendi arazisine yerleştirdi.

"DEDELERİMİZDEN BİZE KALAN BU KÜLTÜR MİRASINI, YOK OLMASINA İÇİM EL VERMEYEREK SATIN ALDIM"

Osman Erdoğan, "Dedelerimizden bize kalan bu kültür mirasını, yok olmasına içim el vermeyerek satın aldım. Bu tarihi serenderi hem kullanacağım hem yapanlara dua edeceğim. Yağmurdan korunmak için kendi arazimin başına yerleştirdim, yok olmaktan kurtardım" dedi.