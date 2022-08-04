Rize yerel haberi... Rize'de Arazisi İstimlak Edilen Kezban Yılmaz: "Hayvanlarımı Çankaya'ya mı Götüreyim? Külliyeyi mi Ahır Yapacaklar?"

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Cevizlik Mahallesi'nde yapılan yol çalışması nedeniyle arazisinin kendi rızası olmadan cebri istimlak edilmesine tepki gösteren Kezban Yılmaz yolun geçeceği alanda iki ahırı ve 20 ineğinin bulunduğunu ahırlarının yıkılması durumunda geçimini sağladığı hayvancılığının biteceğini söyledi. Yılmaz, "Hayvanlarımı Çankaya'ya mı götüreyim? Külliyeyi mi ahır yapacaklar bana? Ben böyle bir devlet tanımıyorum. İstemiyorum böyle bir devlet. Yazıklar olsun" dedi.

Yapılan yol çalışmasının yaşadığı eve sınır geçecek olması nedeniyle dört katlı evine zarar vereceğini söyleyen Kezban Yılmaz, yol projesinin birçok kez değiştirildiğini istimlak edilen arazisinin kendi rızası alınmadan malının zorla gasp edildiğini belirtti. Para istemediğini, geçimini sağladığı şu anda ahırında bulunan 20 büyük baş hayvanı ve iki ahırı ile yaşam alanlarının yok olacağını söyleyen Yılmaz hemşerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

"BEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI DEĞİL MİYİM, BANA NEDEN SAHİP ÇIKILMIYORLAR"

Kezban Yılmaz şöyle konuştu:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim, bana neden sahip çıkılmıyor? Benim arazim gidiyor. Nerede bu devlet? Devlet diyor ki 'Ahırları kapatmayın' Nasıl kapatmayayım ahırımı ben? Gelip benim ahırımı yıkıyor. Şu gördüğünüz bağ bahçe her şeyi yıkıyorlar. Devlet benim elimden arsamı zorla alıyor, her şeyimi alıyor. Nerede bu devlet nerede bu kanun? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nerede? Afet bölgesi değilim diye mi? Deprem bölgesi değilim diye mi? Nerede Karayolları, nerede İçişleri Bakanı?"

"KÜLLİYEYİ Mİ AHIR YAPACAKLAR BANA?"

"Bir vatandaş olarak devlet bizden oy istiyor. Bugün de (AKP Genel Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili) Hayati Yazıcı ile milletvekilleri köyleri geziyorlar. Gelsinler benim burayı bir görsünler. Ben ne yapacağım şimdi? Bir buçuk ay sonra yayladan hayvanlarımı getireceğim. Hayvanlarım ne olacak? Hayvanlarımı Çankaya'ya mı götüreyim? Külliyeyi mi ahır yapacaklar bana? Ben böyle bir devlet tanımıyorum. İstemiyorum böyle bir devlet. Yazıklar olsun. Devletim bana çok güzel sahip çıktı hani kanun hak, hukuk yolumu istimlak yaptı. Benim rızamı aldın mı almadın. Eski yolu takip etse ne olurdu? E-5 yolu mu olacak burası? İki araba yan yana geçecek en fazla. Yazıklar olsun. Ben nerede ev yapayım evim yıkıldığı zaman bana arsa mı verecek? Ben arazi de istemiyorum para da istemiyorum. Benim bir şeyimi yıkmasınlar, beni mağdur ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya devlet vatandaşını mağdur etmez. Çok güzel mağdur ettiler Allah razı olsun!"