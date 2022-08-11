Rize yerel haberi... İkizdere Çevre Derneği, İskencedere Vadisi'ne Yakın Bir Taş Ocağının Fotoğraflarını Paylaştı: 'Güzelim Doğa, 15 Yılda Bu Hale Geldi'

Gelen Rize haberlerine göre Rize’nin İkizdere ilçesi İskencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın yapımına devam ettiği taş ocağı projesinin iptali talebiyle açılan dava devam ederken; İkizdere Çevre Derneği, vadiye yaklaşık 1 buçuk kilometre mesafede, çalışmalarına 15 yıldır devam eden taş ocağı ile ilgili, “Bu taş ocağı, İkizdere'de Cevahir Beton tarafından işletilen Kapse - Komes taş ocağıdır. Cevahir Beton tam 40 yıllığına kiralamış. Bu güzelim doğa, bu hale 15 yılda geldi. Durdurulmazsa 15 yılda bu hale gelen doğamızın 25 yıl sonra ne hale geleceğini düşünmenizi istiyoruz?” açıklamasını yaptı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin İkizdere ilçesi İskencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın yapımına devam ettiği taş ocağı projesinin iptali talebiyle açılan dava devam ederken; İkizdere Çevre Derneği, vadiye yaklaşık 1 buçuk kilometre mesafede, çalışmalarına 15 yıldır devam eden taş ocağı ile ilgili, "Bu taş ocağı, İkizdere'de Cevahir Beton tarafından işletilen Kapse - Komes taş ocağıdır. Cevahir Beton tam 40 yıllığına kiralamış. Bu güzelim doğa, bu hale 15 yılda geldi. Durdurulmazsa 15 yılda bu hale gelen doğamızın 25 yıl sonra ne hale geleceğini düşünmenizi istiyoruz?" açıklamasını yaptı.

Rize'deki İskencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın yapımına devam ettiği taş ocağı projesinin iptali talebiyle Rize İdare Mahkemesi'nde dava açan İkizdereliler; vadiye 1 buçuk kilometre uzaklıkta Cevahir Beton A.Ş. tarafından Kapse ve Komes köylerindeki taş ocağına karşı da doğa mücadelesi veriyor.

İkizdere Çevre Derneği'nin sosyal medya hesabında, Cevahir Beton A.Ş.'nin 15 yıldır işlettiği taş ocağında çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. Dernek, şu açıklamayı yaptı:

"BU GÜZELİM DOĞA BU HALE 15 YILDA GELDİ"

"Bu taş ocağı, İkizdere'de Cevahir Beton tarafından işletilen Kapse - Komes taş ocağıdır. Bu taş ocağı çok fazla gündemde olmadığından dolayı 15 yılda vadiyi bu hale getirdi. Bu taş ocağını Cevahir Beton tam 40 yıllığına kiralamış. Bunu söyleyen biz değiliz. Bunu söyleyen Cevahir Beton yetkilileridir. Bu güzelim doğa, bu hale 15 yılda geldi. Geride tam 25 yıl daha var. Eğer bu taş ocağı durdurulmazsa 15 yılda bu hale gelen doğamız 25 yıl sonra ne hale geleceğini düşünmenizi istiyoruz?

Bu taş ocağının işletilmesindeki amaç; taşları, kayaları parçalayıp mıcır yapmak ve sonra betona dönüştürüp satmak. Sadece rant ve para için. Yani bu güzelim ekosistemin yok edilmesinin nedeni sadece Cevahir Beton'un zenginliğine daha fazla zenginlik katmasıdır ve İskencedere taş ocağında olduğu gibi, Kapse-Komes (Ayvalık Köyü-Şimşirli Köyü) taş ocağının 300 metre yakınlarında yerleşim yerleri, yaşam alanları vardır."