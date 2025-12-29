Rize Valisi Baydaş 2025 Güvenlik Raporunu Açıkladı: "Rize Türkiye'nin En Huzurlu Kentlerinden Biri"

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2025 yılına ilişkin güvenlik, asayiş, trafik ve göç verilerini açıkladı. Baydaş, birçok suç türünde düşüş kaydedildiğini belirterek, "Rize, ülkemizin en huzurlu kentlerinden biridir" dedi.

İhsan Selim Baydaş, valilikte düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele kapsamında kentte 2025'te 31 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "4'ü FETÖ, 3'ü DEAŞ, 2'si PKK, 1'i DHKP-C/MLKP ve diğer terör örgütleri olmak üzere, 31 terör örgütü kapsamında yürütülen faaliyetler aralıksız sürmüştür" diye konuştu.

Vali Baydaş, 2024 ile karşılaştırıldığında 2025'te asayiş olaylarında yüzde 11 azalma olduğunu söyledi. Baydaş, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 642 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini açıkladı.

Baydaş, yıl boyunca gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 299 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, ruhsatsız silah bulunduran 360 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 173 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Baydaş, "Bu çalışmalar sonucunda 163 kişi tutuklanmış, 76 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu operasyonlar kapsamında 88 kilo 743 gram çeşitli vasıflarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Vali Baydaş, paylaşılan rakamların Rize'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı ve TÜİK verilerine göre Rize'nin, Türkiye'nin en güvenli üç şehri arasında yer aldığını ifade etti.