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Rize'nin Pazar ilçesine kaymakam olarak atanan Hamza İnam göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Pazar Kaymakamı olarak atandı. Kaymakam İnam, kaymakamlık görevine resmen başladı. Hamza İnam kimdir?

Rize'nin Pazar ilçesine kaymakam olarak atanan Hamza İnam göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Pazar Kaymakamı olarak atandı. Kaymakam İnam, kaymakamlık görevine resmen başladı.

Hamza İnam kimdir?

1989 yılında Zonguldak ili Devrek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Devrek'te tamamladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Memuriyet hayatına 2014 yılında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, akabinde 2015 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Zonguldak Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine geçiş yapmıştır.

Kaymakam Hamza İnam, Çanakkale Çan ve Ankara Haymana ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını, İstanbul'da Mülkiye Müfettişliği stajını tamamladı. Akabinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev aldı. Yabancı dil eğitimi almak ve mesleki bilgi artırımı amacıyla İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde eğitim gördü. 103. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla bitirerek 07.03.2017 tarih ve 4373 sayılı onayla Almus Kaymakamlığı'na vekaleten, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmasının ardından iki buçuk yıl Almus Kaymakamlığı, 8 Ağustos 2019 yılından itibaren iki yıl Susuz Kaymakamlığı ve üç yıl Hınıs Kaymakamlığı görevini yürüten Kaymakamımız Sayın Hamza İnam, 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Rize Pazar Kaymakamlığı'na atanmıştır. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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