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Rize'den Sivas'a Umut: Genç Organ Bağışçısının Böbreği Hayat Kurtardı

Rize'den Sivas'a Umut: Genç Organ Bağışçısının Böbreği Hayat Kurtardı
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Rize'de organ bağışında bulunan 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın böbreği, Sivas'ta nakil bekleyen bir hastaya başarıyla nakledildi. Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından böbreği, yapılan başarılı ameliyatla bir hastaya umut oldu.

Rize'de organ bağışında bulunan 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın böbreği Sivas'ta böbrek bekleyen bir hastaya umut oldu.

Rize'de yaklaşık 5 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın iç organları 4 farklı organ nakli merkezine gönderilmişti. Yılmaz'ın bir böbreği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'ne ulaştırıldı. Böbrek, Doç. Dr. Süleyman Koç ve organ nakli ekibi tarafından organ nakli bekleme listesindeki bir hastaya başarılı bir ameliyatla nakledildi. Hastanın genel durumu iyi olduğu belirtildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu nakil ile birlikte merkezimizin açılışından bu yana 31. böbrek nakli yapılmıştır. Bundan sonra da nakillerimiz devam edecektir. Başta Doç. Dr. Süleyman Koç hocam olmak üzere tüm Organ Nakli Ekibine elinize sağlık diyor, teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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