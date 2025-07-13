Rize'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Artvin'e Gönderildi

Rize'deki kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi memleketi Artvin'e gönderildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Mürsel Ç. (47) idaresindeki 08 AN 990 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette seyreden Veysel A. (35) yönetimindeki 53 EA 688 plakalı otomobille çarpıştı. Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkiinde dün saat 16.30 sırlarına meydana gelen kazada Mürsel Ç., Veysel A. ile araçlarda bulunan N.A., S.A., S.Ç., M.Ç., İ.Ç, ve F.Ç. yaralanırken, Behtişen Gören ise hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Gören, yaşadığı Pazar ilçesi merkez Sahil Camii'nde bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine uğurlandı. Behtişen Gören, Yusufeli ilçesi Merkez Camii'nde yarın öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. - RİZE