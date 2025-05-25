Rize'deki 'Kendini Koruyan Mahalle' Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu

Rize'deki 'Kendini Koruyan Mahalle' Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Şenyuva Köyü'nde kurulan ve sadece teleferikle ulaşım sağlanan turistik tesis, 'Kendini koruyan mahalle' adıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ziyaretçiler, mahallenin doğal güzelliklerini videolarla paylaşıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sadece teleferik veya patika yoldan ulaşım sağlanan tepede kurulan turistik tesis ve yaşam alanı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva Köyü'nde içerisinde bungalovların da yer aldığı bir turistik tesis ve yaşam alanı kuruldu. Sadece teleferik ve patika yolla ulaşım sağlanan alana ise 'Kendini koruyan mahalle' ismi verildi. Mahalleye geçiş yapmak isteyenler için teleferiğin başlangıç noktasına iletişim için 'Bas-konuş' butonu kuruldu. Düğmeye bastıktan sonra mahalleden cevap alan vatandaşlar karşıya geçmek istediğini söyleyince 250 TL ücret karşılığında teleferiğin vagonu gönderiliyor. Ziyaret edenlerin çektiği videoları sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla ise 'Kendini koruyan mahalle' ilgi odağına dönüştü. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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