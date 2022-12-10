Üzerine kale direği devrilen minik sporcu, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti Yerel Haberler Rize'de 3 gün önce antrenman öncesi üzerine kale direği düşen 8 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olay, Rize'de 7 Aralık günü Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde meydana geldi. Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Y.D'nin antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü. 3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Rizespor Aralık Rize 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Üzerine kale direği devrilen minik sporcu, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.