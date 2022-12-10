Üzerine kale direği devrilen minik sporcu, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Yerel Haberler
Rize'de 3 gün önce antrenman öncesi üzerine kale direği düşen 8 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı olay, Rize'de 7 Aralık günü Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde meydana geldi. Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Y.D'nin antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü.
3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel