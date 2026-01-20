Haberler

Rize'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi tutukladı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Emniyet yetkilileri, narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

(RİZE) - Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gençleri uyuşturucu maddelerden korumak, il genelinde huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslar yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Operasyonlarda 47,06 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 837 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen hammaddenin yaklaşık 4,5 kilogram bonzai üretimine elverişli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların tamamı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kalkandere Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, narkotik suçlarla mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel
