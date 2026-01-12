Haberler

Fındıklı'da Bu Yıl İlk Kez Düzenlenen "Tzanaağne" Etkinlikleri Sürüyor

Güncelleme:
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dayanışma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Tzanaağne' etkinlikleri, müzik, resim ve yüz boyama atölyeleriyle zenginleştirildi. Ayrıca, 'Gündüz Apollon, Gece Athena' filmi gösterildi ve yapımcıyla söyleşi yapıldı.

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde, geçmişi hatırlatmak ve dayanışma kültürünü yaşatmak amacıyla ilk kez düzenlenen "Tzanaağne" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinliklerin ikinci günü, Hayati Aykut Parkı'nda çocuk meclisi tarafından gerçekleştirilen müzik, resim ve yüz boyama atölyeleriyle sürdü. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde dayanışma duygusu güçlenirken, geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına vurgu yapıldı.

Program kapsamında Turan Bulak Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Gündüz Apollon, Gece Athena" filmi gösterdildi. Filmin ardından, yapımcı Dilde Mahalli ve yönetmen Emine Yıldırım'ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, filmin yapım süreci ve ele aldığı temalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Tzanaağne etkinliklerine Fındıklılı yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

