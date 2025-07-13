Rize'de Tırların Parkı Tehlike Saçıyor

Rize'de Tırların Parkı Tehlike Saçıyor
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde, üst geçidin altına park eden tırlar, sahil yaşam alanına giden yaya yollarında tehlikeye neden oluyor. Engellilerin geçişini zorlaştıran tır parkı için vatandaşlar çözüm talep ediyor.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde çocuk parkına ve sahil yaşam alanına giden tek üst geçidin hemen altına park eden tırlar yayalara yönelik tehlike saçarken vatandaşı tedirgin ediyor.

Rize'den geçen tırların şoförleri dinlenmek amaçlı araçlarını Derepazarı ilçesine park ediyor. Park ettikleri alan ise ilçenin sahiline giden tek üst geçidin altı olunca yayalar için tehlike saçıyor. Sahil dolgu alanında bulunan spor kompleksi, restoranlar, kafeteryalar, düğün salonu, hatta çocuk parkına geçen vatandaşlar üstgeçitten geçtikten sonra tırların arasından geçmek zorunda kalıyor. Tırlara maruz kalmak istemeyen alt geçitleri kullanabiliyor ancak engelliler için olana ulaşmak isteyenler tırların arasından geçmek zorunda kalıyor. Çünkü üst geçit ve alt geçit engellilere uygun olmadığı için engelli vatandalar kavşağın olduğu bölümden karşıya geçmek zorunda kalıyor. Vızır vızır işleyen Karadeniz Sahil Karayolu'nun sahil tarafından görülmemesine de sebep olsan tırlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Tırların park etmesi nedeniyle davete katılmak için geldikleri düğün salonunun girişini bir türlü tutturamadıklarını ifade eden Ali Sargın isimli vatandaş "Buradaki tırların park etme dolayısıyla biz düğün salonunun girişini bir türlü denk getiremedik. Nerededir neresi girişi diye. Girince de tehlikeli yani çocuklarımız burada ne olacağı belli değil ne zaman girecek ne zaman çıkacaklar bunlar belli değil. Zor bir alan düğün sahibi için olsun. Burada park etme olayı bence uygunsuz, buna bir el atılması kanısındayız. Farklı bir şekilde alan bulunup bir park alanı olabilir" dedi.

Tırların park ettiği alan için bir şeyler yapılması gerektiğini savunan Nihal Sargın ise "Sonuçta burası tır parkı değil herhalde düğün salonunun hemen önü. Çocukları görmekte zorlanıyoruz, yol gözükmüyor yani bir çözüm gerekli buna" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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