Rize'de Şiddetli Yağış ve Heyelan: Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Ayder Yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle Çamlıhemşin Tüneli inşaatında mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışın ardından Ayder Yaylası yolu üzerinde devam eden yol çalışmasında heyelan meydana gelirken, yolun bir kısmı çöktü. Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler bu nedenle bölgede mahsur kaldı. İşçilerin yardım talebi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin yoğun çabası sonucu mahsur kalan işçiler güvenli alana çıkarıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların yol açabileceği yeni heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı. - RİZE