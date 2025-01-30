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Rize'de Balıkçıya Yunusların Eşlik Etmesi Sıcak Anlar Yarattı

Rize'de Balıkçıya Yunusların Eşlik Etmesi Sıcak Anlar Yarattı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde balık tutmaya çıkan İsmail Akmermer, teknesine doluşan yunuslarla keyifli anlar yaşadı. Balıklarını yunuslarla paylaştığını ifade eden Akmermer, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Rize'de balık tutmak için denize açılan balıkçıya yunus balıkları eşlik etti. Balıkçının o anları kayıt altına alınınca sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü'nde balıkçılık yapan İsmail Akmermer, kayığını hazırlayarak Karadeniz'e açıldı. Teknesinin etrafına bir anda doluşan yunuslar Akmermer'in dikkatini çekti. Anbean yunusların kendisine eşlik etmesini cep telefonu kamerası ile kayda alan Akmermer o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Keyifle tuttuğu balıkları yunuslarla bölüştüğünü dile getiren İsmail Akmermer "Bugün rızkımız için açıldık ama bir şey yoktu. Sargan tuttuk. Onlarında yarısını zaten aç kalmasınlar diye yunuslara yedirdik. Elde avuçta bir ufak kaldı o da mazot paramız olacak. Biz bu işi sevdiğimiz için yaptığımızdan yarında devam edeceğiz. Durmak yok" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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