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Rize'de baba ve oğlu karla kaplı yaylada buz gibi suya girerek yüzdü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası'na çıkan ÇADOSK Başkanı Hüseyin Şahin ve oğlu Şahin Şahin, karla kaplı yaylada yer alan buz tutmuş suyun içerisine girdi. Soğuk havaya rağmen karlı suda bir süre yüzen baba ve oğlu keyifli dakikalar yaşadı. Baba-oğul ile birlikte yaylada olan vatandaşlar tarafından o anlar anbean kaydedildi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı