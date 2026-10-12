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Rızai, ABD'nin İran'ın 7 şartından bazılarını kabul ettiğini ancak yetersiz buldu

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'ın 7 şartından bazılarını kabul ettiğini ancak bu yanıtı yetersiz bulduklarını açıkladı. Rızai, İran diplomasisinin değiştiğini ve eski duruma geri dönüş olmayacağını da belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" açıklamasında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ı fethetme hayaline kapılan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en "aptalca" savaşlarından birini başlattığını belirten Rızai, "Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti" dedi. İran'ın savaşı bitirmek üzere sunduğu bazı şartların Washington yönetimince kabul edildiğini aktaran Rızai, "ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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