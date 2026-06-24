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Reyhanlı'da kaçak diş laboratuvarına operasyon

Reyhanlı'da kaçak diş laboratuvarına operasyon
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda cihaz ve dental malzeme ele geçirilirken, İ.E. ile A.E. gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı diş protezi ve implant üretimi yapılan adrese operasyon düzenlendi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde, "1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, yasa dışı olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı belirlenen adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda cihaz ve dental malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili İ.E. ile A.E. gözaltına alındı.

YASA DIŞI DİŞ PROTEZİ VE İMPLANT ÜRETİMİ TESPİT EDİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yasa dışı diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Çalışma, "1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında gerçekleştirildi. Belirlenen adreste yapılan aramada, diş protezi ve implant üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cihaz ve malzeme bulundu. Ekipler, yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine adreste detaylı inceleme yaptı.

ÇOK SAYIDA CİHAZ VE DENTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet 3D yazıcı ve reçinesi, 1 adet kül ocağı, 1 adet vibrasyon cihazı, 1 adet alçı kesme motoru, 1 adet çift el kumlama makinesi, 1 adet artikülatör, 2 adet mufla, 45 adet diş ölçü kaşığı, 90 adet protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirildi. Piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen cihaz ve malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin yasa dışı diş protezi, implant ve porselen diş üretiminde kullanıldığı değerlendirildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında İ.E. ile A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ele geçirilen cihaz ve malzemeler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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