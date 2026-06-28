Reyhanlı'da asayiş uygulaması: Aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uygulamada aranan bir hükümlü yakalanarak tutuklanırken, tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Uygulama kapsamında polis ekipleri tarafından 156 kişi ile 82 araç kontrol edildi. Trafik denetimlerinde kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 3 araç hakkında işlem yapılırken, toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

156 KİŞİ VE 82 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada ekipler, ilçe genelinde belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 156 kişi sorgulandı, 82 araç denetlendi. Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen 3 araç hakkında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan 2 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

ARANAN HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda, "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında bir şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikke muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Reyhanlı'da kamu düzeninin korunması ve suçla mücadeleye yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Haber: Hüseyin Zorkun