Reyhanlı'da Yaralı Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yenişehir Gölü'nde kanadından yaralanan ve mahsur kalan leylek, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı. Tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edilen leylek, ekiplerin müdahalesiyle yeniden sağlığına kavuşma şansı buldu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kanadından yaralanan ve göl içerisinde mahsur kalan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Reyhanlı ilçesinde bulunan Yenişehir Gölü'nde leylek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kanadından yaralanan leyleğin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu güvenli şekilde kurtarılan leylek, tedavisinin yapılması amacıyla veteriner hekime teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı