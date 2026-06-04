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Hafif ticari araçta çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, mahalle sakinlerinin kovalarla taşıdığı su ve beton mikserinden alınan suyla söndürüldü.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, vatandaşların kovalarla taşıdığı su ve yoldan geçen beton mikserinden alınan suyla söndürüldü.

İlçedeki Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir hafif ticari araç bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Bu sırada yoldan geçen bir beton mikserinin sürücüsü de destek vererek araçtaki suyu alevlere döktü. Vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Araçta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yunus YAŞATIR- Kamera: REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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