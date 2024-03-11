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Restoran Çalışanı Müşterisinin Hayatını Kurtardı

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Ankara'da bir restoranda çalışan Hakan Arslan, yemek yediği sırada boğazına yemek kaçan müşterisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı. Arslan'ın müdahalesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ankara'da bir restoranda çalışan Hakan Arslan, yemek yediği sırada boğazına yemek kaçan müşterisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı.

Ankara'da bir restoranda çalışan Hakan Arslan, gelen müşterilerinin önce siparişini aldı daha sonra ise servislerini yaptı. Bu esnada restoranda bulunan diğer müşterilerle ilgilenen Arslan, müşterisinin boğazına yemek takıldığını fark etti. Bunun üzerine hemen harekete geçerek müşterinin bulunduğu alana yönelen Arslan, filmlerde gördüğü Heimlich manevrası sayesinde müşterisinin boğazına takılan yemeği çıkarmasını sağladı. Boğazına kaçan yemeğin çıkarılmasının ardından ise müşteri, Arslan'a teşekkür ederek restorandan ayrıldı. Arslan'ın yaşadığı o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Filmlerde gördüğüm hareketi yapmaya başladım"

Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bir şeylerin ters gittiğini hissettiğini ifade ederek, "Beyefendi ayaklandığı zaman yemeğin boğazına takıldığını hissettim. Göz göze geldik, ağzından önce köpük çıktı. 10 saniye hatta durdum biri müdahale eder mi diye bekledim ama hiç telaşlanmadım. Fark ettim ve koştum. Baktım kalkan kimse yok. Filmlerde gördüğüm hareketi yapmaya başladım. Birincisinde olmadı, ikincisinde çıktı. Ondan sonra rahatladığını hissettiğim zaman bıraktım ama şoktaydı. Yanındaki hanımefendi de şoktaydı. Şoku atlattıktan sonra çay ikram ettim. Sakinleşince teşekkür edip gittiler" ifadelerini kullandı.

"Adamın hayatını kurtardık"

Heimlich manevrasının nasıl yapıldığını bilmediğini söyleyen Arslan, "Filmlerde gördüğüm hareketi yapmaya çalıştım. Onda da başarılı olduk. Adamın hayatını kurtardık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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