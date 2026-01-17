Öğrencilerden 'Türkiye Selamlaşıyor' projesi kapsamında anlamlı ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Selamlaşıyor" projesi kapsamında Reşitpaşa İlkokulu öğrencileri, Bursa'nın simge noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ellerinde taşıdıkları selamlaşma ve kardeşlik mesajları içeren pankartlarla çarşı içerisinde yürüyen öğrenciler, esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak hem toplumsal iletişimin önemine dikkat çekti hem de Bursa'nın tarihi dokusunu yerinde tanıdı. Miniklerin pankartlı yürüyüşü, çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendilerine verilen harçlıkları aralarında toplayarak Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı. Küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanan öğrencilerin bu örnek davranışı takdir topladı.

Program, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği 2. Başkanı ve Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş'in davetiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, hem değerler eğitimi hem de kültürel farkındalık açısından önemli bir örnek olarak değerlendirildi. - BURSA