Haberler

Öğrencilerden "Türkiye Selamlaşıyor" projesi kapsamında anlamlı ziyaret

Öğrencilerden 'Türkiye Selamlaşıyor' projesi kapsamında anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Selamlaşıyor' projesi kapsamında Reşitpaşa İlkokulu öğrencileri, Bursa'nın Tarihi Kapalı Çarşısı'nda toplumsal iletişimin önemine dikkat çekmek ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Selamlaşıyor" projesi kapsamında Reşitpaşa İlkokulu öğrencileri, Bursa'nın simge noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ellerinde taşıdıkları selamlaşma ve kardeşlik mesajları içeren pankartlarla çarşı içerisinde yürüyen öğrenciler, esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak hem toplumsal iletişimin önemine dikkat çekti hem de Bursa'nın tarihi dokusunu yerinde tanıdı. Miniklerin pankartlı yürüyüşü, çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendilerine verilen harçlıkları aralarında toplayarak Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı. Küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanan öğrencilerin bu örnek davranışı takdir topladı.

Program, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği 2. Başkanı ve Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş'in davetiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, hem değerler eğitimi hem de kültürel farkındalık açısından önemli bir örnek olarak değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü

Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor