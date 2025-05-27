Reşit Kibar Davası: Hopa Halkı Adalet İçin Bir Araya Geliyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Cankurtaran bölgesinde ağaç kesimini engellemek isterken öldürülen Reşit Kibar'ın davası, 30 Mayıs'ta görülecek. Dava öncesinde Hopa'da yapılan basın açıklamasında, Hopa halkı adına konuşan Seval Karabulut " Bizler, Reşit Kibar'ın ailesi, dostları, Hopa halkı, çevre aktivistleri, doğa savunucuları ve adalet arayan herkes olarak 30 Mayıs 2025'te Artvin Adliyesi'nde bir araya geliyoruz. Reşit'in mücadelesini sürdürmek, onun anısını yaşatmak ve doğayı talan edenlere karşı durmak için omuz omuza duracağız." diye seslendi.

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması mahkeme salonun fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle 30 Mayıs'a ertelenmişti. "Reşit için adalet herkes için adalet" sloganıyla Reşit Kibar davası öncesinde Hopa Meydanı'nda, basın açıklaması yapıldı.

Hopa Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında söz alan Seval Karabulut şunları söyledi:

"Reşit Kibar'ın katledilmesine ilişkin dava süreci, tüm doğa savunucuları ve adalet arayanlar için bir sınav niteliğindedir. İlk duruşmada, olayın faillerinin ve dosyanın sorumlularının tam olarak ortaya çıkarılmadığını, adaletin sağlanmadığını gördük. 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 09.00'da Artvin Adliyesi'nde görülecek ikinci duruşma, bu adalet arayışında kritik bir eşiği temsil ediyor.

"Reşit, talana karşı dururken silahla vurularak hayatını kaybetti"

Reşit Kibar'ın ölümü, yalnızca bir bireyin kaybı değil; doğaya ve halka karşı işlenmiş bir suçun sembolüdür. Hopa'da, Cankurtaran'da ve tüm Karadeniz'de maden şirketleri ve enerji projeleri, halkın rızası olmaksızın ormanları yok etmekte, dereleri kurutmakta ve yaşam alanlarını tahrip etmektedir. Reşit, bu talana karşı dururken silahla vurularak hayatını kaybetti. Bu olayda yalnızca failler değil, aynı zamanda görevini ihmal eden kamu görevlileri ve doğayı tahrip eden projelere onay veren yetkililer de sorumludur.

"Reşit Kibar için adalet, doğa için adalet demektir"

Bizler; Reşit Kibar'ın ailesi, dostları, Hopa halkı, çevre aktivistleri, doğa savunucuları ve adalet arayan herkes olarak 30 Mayıs'ta Artvin Adliyesi'nde bir araya geliyoruz. Reşit'in mücadelesini sürdürmek, onun anısını yaşatmak ve doğayı talan edenlere karşı durmak için omuz omuza duracağız. Bu duruşma, yalnızca bir mahkeme salonunda değil; aynı zamanda sokaklarda, ormanlarda ve derelerde verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır. Metin Lokumcu'dan Reşit Kibar'a, Karadeniz'in direniş ruhu dimdik ayakta! Gelin, bu mücadelede sesimizi birlikte yükseltelim. Reşit Kibar için adalet, doğa için adalet demektir."