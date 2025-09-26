Haberler

Reşit Kibar Cinayeti Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

Artvin Cankurtaran'da doğa savunucusu Reşit Kibar'ın ağaç kesimini engellemeye çalışırken hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşmaya birçok çevre örgütü ve Kibar ailesinin destekçileri katıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
