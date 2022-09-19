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Reşat Erdoğan, mahalle gezilerini sürdürüyor

Yerel Haberler

Reşat Erdoğan, mahalle gezilerini sürdürüyor

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, mahalle gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, mahalle gezilerini aralıksız sürdürüyor. Kiltepe, Kaynarca ve Battalgazi mahallerini ziyaret eden Reşat Erdoğan, mahallelilerle sohbet edip istişarelerde bulundu.

Mahalleleri ziyaret edip vatandaşlar sohbet eden Reşat Erdoğan, kendisini siyasette aktif olarak görmek isteyen vatandaşlara, " Siyasette olmak için karar vermiş değilim. Bu taleplerle her mahallede karşılaşıyorum. Zamanı geldiğinde kararımı vereceğim. Ancak şunu ifade etmek isterim ki şahsıma gösterilen bu teveccühten dolayı, hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Siyaset olsun ya da olmasın, bana olan bu güven benim için en büyük onurdur" diye konuştu.

Vatandaşlar ise belediye ile yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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