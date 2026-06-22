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Rektör Akpolat'tan Beyza Timurkaan için taziye mesajı

Rektör Akpolat'tan Beyza Timurkaan için taziye mesajı
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, babasının silahlı saldırısı sonucu annesiyle birlikte hayatını kaybeden psikoloji öğrencisi Beyza Timurkaan için başsağlığı mesajı yayımladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya'da babasının silahlı saldırısı sonucu annesiyle birlikte hayatını kaybeden Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Beyza Timurkaan için taziye mesajı yayımladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 20 Haziran Cumartesi günü Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana gelen olayda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Beyza Timurkaan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Rektör Akpolat, mesajında Beyza Timurkaan'ın İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, "Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Beyza Timurkaan'ın elim bir olay sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı

20 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre 66 yaşındaki Nevzat Timurkaan, tartışmanın ardından tabancayla eşi Feray Timurkaan ile kızları Berra ve Beyza Timurkaan'a ateş açtı. Saldırıda anne Feray Timurkaan ile 21 yaşındaki Beyza Timurkaan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Berra Timurkaan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiği gün hayatını kaybeden Beyza Timurkaan'ın, sınavın ardından annesine "Sınav çok iyi gitti, çay demle" mesajını gönderdiği öğrenilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Nevzat Timurkaan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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