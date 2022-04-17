Rektör Uzun'dan, Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti - Haberler

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Rektör Uzun'dan, Özölçer'e "hayırlı olsun" ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Uzun'dan, Özölçer'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Bartın üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer iki üniversite arasında yapılabilecek işbirliği konusunda bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette Rektör Uzun, Rektör Özölçer'e yeni görevi dolayısıyla tebriklerini sundu ve yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Rektör Özölçer ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. - ZONGULDAK

Rektör Uzun'dan, Özölçer'e hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Zonguldak, Rektör, Yerel, Haberler

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