Rektör Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı - Haberler

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Rektör Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Rektör Turgut, basın mensuplarının etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapmasının demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önemi bulunduğunu vurguladı.

Rektör Mehmet Turgut, "Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesinde hiç kuşkusuz önemli bir role sahiptir. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümünde, basın mensuplarımıza bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, 24 Temmuz Basın Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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