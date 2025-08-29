Rektör Prof. Dr. Çolak, '30 Ağustos Zaferi'ni gururla kutluyoruz'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni gururla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebi ile bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Çolak, "Türk milleti olarak, vatanımızı işgal etmeye çalışan düşmanlara karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz mücadele sonucunda kazandığımız 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan bir asır önce büyük Türk milletini ebedi yurdu Anadolu'dan söküp atmayı deneyen emperyalist devletler ve maşaları istilacı Yunan ordusu, 30 Ağustos 1922'de milletimizden aldığı yenilgi ile büyük bir darbe almış ve Anadolu'nun sonsuza kadar Türk ve İslam yurdu olarak kalacağı bir kez daha ispat edilmiştir. Bugün bizlere düşen ise tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni gururla kutlarken, çocuklarımıza; bu toprakların bin yıldır şehit kanlarıyla sulanarak Türk yurdu kaldığını, iç ve dış düşmanların vatanımıza yönelik hedeflerinden hiç vazgeçmediğini ve saldırmak için bugün dahi hala fırsat kolladıklarını öğretmektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin kalbinde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. " diye kaydetti. - ESKİŞEHİR