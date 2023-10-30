Rektör Levent Cumhuriyetin 100. Yıl Resepsiyon programına katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl münasebetiyle Vali Hamza Aydoğdu tarafından resepsiyon programı düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen resepsiyona Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler ile davetliler katıldı.

Cumhuriyetin 100 yıllık sürecini kutlamayı amaçlayan programda Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yapıldı. Resepsiyon, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu bir atmosferde geçti. - ERZİNCAN