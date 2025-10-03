Haberler

Rektör Kızıltoprak, Kütahya'da Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Rektör Kızıltoprak, Kütahya'da Gazetecilerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kıdemli gazetecilerle yaptığı toplantıda gazeteciliğin kamu hizmeti olduğunu vurguladı. Yerel basının önemine dikkat çekti ve gazetecilerin demokrasiye katkısını öne çıkardı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'da görev yapan 'Kıdemli gazeteciler' grubu ile bir araya geldi.

Toplantının ev sahipliğini yapan gazeteci yazar İhsan Tunçoğlu, davet için Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a teşekkür ederek, "Kütahya ve üniversitemiz hakkında baştan sona keyifli, verimli ve faydalı bir sohbetimiz oldu. Katılım sağlayan tüm rektör yardımcılarımıza ve üniversite yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gazetecilik, kamu hizmetidir"

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gazeteciliğin toplumdaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekerek, "Gazetecilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Sizler, halkın gözü, kulağı ve vicdanısınız. Kütahya gibi köklü bir tarihe sahip bir şehirde gazetecilik yapmak, yalnızca haber yapmak değil, aynı zamanda bu mirası geleceğe taşımaktır. Yerel basının gücü, Kütahya'nın değerlerini ulusal ve uluslararası alana taşımak için büyük önem taşıyor" dedi.

Kızıltoprak, gazetecilerin demokrasiye katkı sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir" sözünü hatırlattı.

Toplantı sonunda gazeteci İhsan Tunçoğlu, Rektör Kızıltoprak'a kendi kitabının üçüncü baskısını hediye etti. Etkinliğe; Yazar İhsan Tunçoğlu, Erkan Sağlam (Gazete Kırküç), Hüseyin Efe (Grup Koordinatörü ve İHA Temsilcisi), Yasin Pehlivangil (Dumlupınar Gazetesi) ve Bünyamin Çapgulaş (Gazete Kırküç) katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.