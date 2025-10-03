Rektör Kızıltoprak, Kütahya'da Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'da görev yapan 'Kıdemli gazeteciler' grubu ile bir araya geldi.

Toplantının ev sahipliğini yapan gazeteci yazar İhsan Tunçoğlu, davet için Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a teşekkür ederek, "Kütahya ve üniversitemiz hakkında baştan sona keyifli, verimli ve faydalı bir sohbetimiz oldu. Katılım sağlayan tüm rektör yardımcılarımıza ve üniversite yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gazetecilik, kamu hizmetidir"

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gazeteciliğin toplumdaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekerek, "Gazetecilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Sizler, halkın gözü, kulağı ve vicdanısınız. Kütahya gibi köklü bir tarihe sahip bir şehirde gazetecilik yapmak, yalnızca haber yapmak değil, aynı zamanda bu mirası geleceğe taşımaktır. Yerel basının gücü, Kütahya'nın değerlerini ulusal ve uluslararası alana taşımak için büyük önem taşıyor" dedi.

Kızıltoprak, gazetecilerin demokrasiye katkı sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir" sözünü hatırlattı.

Toplantı sonunda gazeteci İhsan Tunçoğlu, Rektör Kızıltoprak'a kendi kitabının üçüncü baskısını hediye etti. Etkinliğe; Yazar İhsan Tunçoğlu, Erkan Sağlam (Gazete Kırküç), Hüseyin Efe (Grup Koordinatörü ve İHA Temsilcisi), Yasin Pehlivangil (Dumlupınar Gazetesi) ve Bünyamin Çapgulaş (Gazete Kırküç) katıldı. - KÜTAHYA