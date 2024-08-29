Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Keleş, Türk milleti için önemli bir zafer olan 30 Ağustos tarihini kutlayarak, bu zaferin milletimizin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gaziler ve şehitleri rahmet, şükran ve minnetle anıldı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Rektör Keleş, Türk millet için "Zaferler ayı" olan 30 Ağustos tarihinin parıldayan nice kahramanlıklara ve zorlu mücadelelere tanıklık etiğini söyledi. Rektör Keleş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, mücadelemizin iftiharı olarak Türk tarihinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığının en güçlü ifadesi olmuş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir ulusun yeniden doğuşunun simgesi haline gelmiştir. Aziz milletimiz 30 Ağustos 1922'de kendi iradesine aykırı olarak zorla kabul ettirilmeye çalışılan her türlü senaryo ve planı tarihin derinliklerine nasıl gömebileceğini dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle, büyük zaferin büyük kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Üniversitesi Mehmet Keleş Rektör Yerel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ağustos hangi burç? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/)
title