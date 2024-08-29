Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Rektör Keleş, Türk millet için "Zaferler ayı" olan 30 Ağustos tarihinin parıldayan nice kahramanlıklara ve zorlu mücadelelere tanıklık etiğini söyledi. Rektör Keleş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, mücadelemizin iftiharı olarak Türk tarihinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığının en güçlü ifadesi olmuş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir ulusun yeniden doğuşunun simgesi haline gelmiştir. Aziz milletimiz 30 Ağustos 1922'de kendi iradesine aykırı olarak zorla kabul ettirilmeye çalışılan her türlü senaryo ve planı tarihin derinliklerine nasıl gömebileceğini dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle, büyük zaferin büyük kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN