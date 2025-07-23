Rektör Kaçar'dan Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümüne Özel Mesaj

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, basında sansürün kaldırılışının 117'nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar, "Güçlü demokrasilerin temel dayanaklarından biri, tarafsız ve özgür bir basındır. Türk basınında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi ise basın özgürlüğü açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Halkın doğru haber alma hakkını özveriyle yerine getiren; etik ilkelere bağlı kalarak demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Özellikle yerelden ulusala köprü görevi üstlenen Muğla basınına; ilimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine verdikleri katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak Muğla basınıyla kurduğumuz güçlü iş birliğini önemsiyor, bu dayanışmanın artarak devam etmesini diliyoruz. Bu vesileyle, tüm zorluklara rağmen yılmadan, büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren basın emekçilerinin 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünü ve Basın Bayramı'nı içtenlikle kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlik diliyorum" dedi. - MUĞLA