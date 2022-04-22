Rektör Erdal'dan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'ya ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve Anadolu Üniversitesinin de proje ortağı olduğu "Türklerin Mirası" değerlendirme toplantısı nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu Üyesi Dr. Metin Kıratlı'yı makamında ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Proje Koordinatörü İbrahim Dıvarcı'nın katıldığı proje değerlendirme toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve proje hedefleri geniş olarak değerlendirildi.

Proje değerlendirme toplantısında Rektör Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim alanı başta olmak üzere yürüttüğü güncel projeler ve Açıköğretim Sisteminin Orta Asya açılımı hakkında da Dr. Kıratlı'ya bilgi verdi.

Anadolu Üniversitesinin, Türk tarihi ile ilgili bugüne kadar yapılmış geniş projelerden biri olan "Türklerin Mirası" projesine önemli katkılar sunacağını belirten Dr. Kıratlı, bu yıl 40. yaşını kutlayan Açıköğretim Sisteminin, başta Türk Dünyası olmak üzere sunduğu yükseköğretim eğitimi ile küresel ölçekte öncü bir kurum olduğunu ifade etti. Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim alanındaki çalışmalarının ülkemiz yükseköğretim sistemi adına gurur verici olduğunu belirten Dr. Kıratlı, Rektör Erdal'a teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel