Rektör Çolak: Engelli Bireylere Sağlanan İmkanlar Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyini Gösterir

Rektör Çolak: Engelli Bireylere Sağlanan İmkanlar Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyini Gösterir
Güncelleme:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunların çözümünde toplumun ve devletin ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, engelli vatandaşlara sağlanan imkanların ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir ölçüt olduğunu belirtti.

Rektör Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, engellilik konusunun devlet ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Çolak, engellilerin karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu vurguladığı mesajında, "Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi de engelli vatandaşlara sağlanan imkanlar ve engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmada kaydedilen mesafedir. Bu bakımdan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür. Fiziksel ya da zihinsel engele sahip insanlarımızın hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını rahatça gidermelerini sağlamak, devletimiz ve toplumumuzun önemli bir sorumluluğudur. Bakım, iyileştirme ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymakta olan engelli vatandaşlarımız için bu hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi ve çevre şartlarının olumlu yönde değiştirilmesi, hem engelli insanlarımız hem de aileleri için çok önemlidir. Doğuştan olduğu kadar yaşamın ilerleyen evrelerinde de oluşabilecek engelliliğin her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabileceğini unutmamalıyız. Toplum olarak empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve engelli insanlarımıza yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın arttığı ve engellilerimizin sorunlarının çözüme kavuştuğu günleri görmek dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
