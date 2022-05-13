Rektör Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi açılışına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Rektör Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi açılışına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi Açılışına katıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi Açılışına katıldı.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin karo sektöründe ihracat şampiyonu Vitra Karo A.Ş.'nin Bilecik Bozüyük'teki tamamlanan yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, VitrA Karo A.Ş. CEO'su Hasan Pehlivan ve davetliler katıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'de davetliler arasında yer alırken, "İlimizdeki üretim kapasitesine büyük katkılar sağlayacak tesisin, Vitra firması başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eczacıbaşı Topluluğu, Şeyh Edebali, Üniversite, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title