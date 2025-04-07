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Rektör Aydın: OMÜ 50 Yıllık Yolculuğuna Devam Ediyor

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 50. yıl resepsiyonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin güçlü kadrosu ve potansiyeli ile devam eden yolculuğunun önemine vurgu yaptı. 50 yıllık geçmişin getirdiği sorumluluklar ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Aydın : "OMÜ 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Halihazırda üniversitemiz, kadrosunda bulunan 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknopark, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 50. yıl resepsiyonu ve bayramlaşma töreni yapıldı. Omtel Otelde yapılan resepsiyonda OMÜ idari ve akademik kadro bayramlaştı. OMÜ'nün 50. yılına özel pasta kesildi. Törende konuşan Rektör Fatma Aydın, "Bugün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla, ülkemizin en saygın, gelişmiş, dinamik ve güçlü yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. Halihazırda üniversitemiz, kadrosunda bulunan 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknopark, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. 50 yıllık geçmişimizin bugün bizlere bıraktığı büyük mirasın farkındayız ve bu mirasın bize ne kadar önemli sorumluluklar yüklediğinin de bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi, üniversitemize bugüne kadar sağlanan her türlü iyileştirici faaliyeti kalıcı hale getirme ve bu kazanımları daha ileri düzeye ulaştırma motivasyonu ile sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı'na dönüşmüş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Kurma Derneği Üyeleri ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Tahsin Tuncalı nezdinde üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış tüm yöneticilerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen il protokolümüze, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve bütün Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tören çeşitli ikramların ardından sona erdi.

Rektör Aydın: OMÜ 50 Yıllık Yolculuğuna Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Yerel
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