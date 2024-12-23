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Rektör Adıgüzel, Öğrencilerle Yıllar Sonra Aynı Yemekhanede Buluştu

Rektör Adıgüzel, Öğrencilerle Yıllar Sonra Aynı Yemekhanede Buluştu
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Anadolu Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, mezunu olduğu üniversitede öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle buluşarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Adıgüzel, öğrenci odaklı bir yönetim anlayışıyla sık sık öğrencilerle bir araya geleceğini belirtti.

Anadolu Üniversitesi mezunu Rektör Adıgüzel, yıllar sonra aynı yemekhanede öğrencilerle buluştu.

Anadolu Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, mezunu olduğu üniversitede yıllar sonra bu kez rektör olarak öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi. Yemekhanede öğrencilerle birlikte sıraya giren ve aynı masada yemek yiyen Rektör Adıgüzel, öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Rektör Adıgüzel, mezunu olduğu Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak hizmet edecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile sık sık öğrencilerle bir araya gelerek istek ve beklentilerini bizzat kendilerinden dinleyeceğini belirtti. Rektör Adıgüzel ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin gençlere sunduğu imkanlar ve kampüs hayatının sosyo-kültürel zenginliği üzerine öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu. Öğrenciler, talep ve önerilerini doğrudan Rektöre iletme fırsatı buldukları buluşmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Rektör Adıgüzel ile hatıra fotoğrafı çekildiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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