Reha Muhtar, THY'nin Kara Listesine Alındı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kurallarını ihlal eden gazeteci Reha Muhtar'ı uçuşlarından men ederek kara listeye aldığını açıkladı. Muhtar, personelle tartışma yaşadı ve uyarılara tepki gösterdi.

Türk Hava Yolları, uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı personeliyle tartışan Gazeteci Reha Muhtar'ın THY uçuşlarından men edilerek kara listeye alındığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre telefonla konuşurken x-ray cihazından geçmeye çalışan Reha Muhtar, havalimanı personeli tarafından uyarıldıktan sonra, "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz" şeklinde tepki gösterdi.

"Uçuş güvenliği ve insana saygı her zaman önceliktir"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
