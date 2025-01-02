Regaip Kandili'nde Dergah Camisi'ne Yoğun İlgi
Şanlıurfa'da Regaip Kandili vesilesiyle binlerce vatandaş, Dergah Camisi'nde bir araya gelerek yatsı namazını kıldı ve dualara katıldı.
Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Dergah Camisi'ne akın etti.
Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'ne akın etti. İl Müftülüğü tarafından Regaip Kandili kapsamında düzenlenen programda yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Kente ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Namaz sonrası çeşitli dernekler tarafından ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA