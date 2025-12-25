Regaip Kandili'nde Antalya'da camiler doldu taştı

İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Antalya'da vatandaşlar gencinden yaşlısına camileri doldurdu. Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Regaip Kandili vesilesiyle tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da camilerde bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dua ederek üç ayların manevi iklimine adım attı. Muratpaşa Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Caminin dolmasından dolayı bahçesine hasırlar serildi.

Yatsı namazının ardından ise yapılan dualarla üç ayların bereketi temenni edildi. Camilere gelen vatandaşlara, ikramda bulunuldu.