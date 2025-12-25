Haberler

Regaip Kandili'nde Antalya'da camiler doldu taştı

Güncelleme:
İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Antalya'da, vatandaşlar camileri doldurarak dua etti ve manevi atmosferi yaşadı. Muratpaşa Camii'ndeki programa ilgi yoğun oldu.

İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Antalya'da vatandaşlar gencinden yaşlısına camileri doldurdu. Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Regaip Kandili vesilesiyle tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da camilerde bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dua ederek üç ayların manevi iklimine adım attı. Muratpaşa Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Caminin dolmasından dolayı bahçesine hasırlar serildi.

Yatsı namazının ardından ise yapılan dualarla üç ayların bereketi temenni edildi. Camilere gelen vatandaşlara, ikramda bulunuldu. - ANTALYA

