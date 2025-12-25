Haberler

Bayburt'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Bayburt'ta Regaip Kandili, tarihi Ulu Camii'nde yapılan dualar ve etkinliklerle kutlandı. Farklı noktalarda kadınlara özel programlar düzenlenirken, vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, Bayburt'ta dualarla idrak edildi.

Tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam programda, Regaip gecesinin fazileti ile üç ayların önemi anlatıldı, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla kent genelinde farklı noktalarda da programlar düzenlendi. Velişaban Mahalle Odası'nda kadınlara yönelik kandil programı gerçekleştirildi.

Aile Yaşam Merkezinde kadınlarla bir araya gelen Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, 'Regaip Gecesinin Anlam ve Önemi' konulu konferans verdi.

KYK Bayburt erkek öğrenci yurdunda düzenlenen programda üniversite öğrencileriyle 'Üç Aylar ve Kulluk Bilinci' konulu sohbet yapıldı.

Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda ise Kur'an kursu öğreticileri tarafından kadınlara üç aylar ve Regaip gecesinin fazileti anlatıldı.

Kent genelinde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
